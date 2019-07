Dacian Ciolos a anuntat, la finalul Consiliului National al PLUS, ca a fost decis ca prezidentiabilul partidului sa fie ales prin vot electronic de catre toti membrii formatiunii, in perioada 22-27 iulie.

"Legat de organizarea PLUS, suntem in plin proces de organizare a partidului in teritoriu. Saptamana aceasta se incheie prima etapa a constituirii organizatiilor locale ale partidului. Obiectivul nostru e sa finalizam acest proces pana la inceputul lunii august. In felul acesta vom pregati Conventia Nationala a PLUS care va avea loc la inceputul lunii decembrie. Acum finalizam acest proces, incat sa ne pregatim pentru alegerile locale si parlamentare de anul viitor. Legat de alianta cu USR eu sunt convins ca vom incheia negocierile in cel mai scurt timp. Nu negociem posturi, asa cum lasa unii sa se inteleaga, nu exista un blocaj, ci cautam cele mai bune solutii pentru ca alinata sa constituie o alternativa politica. Atat PLUS, cat si USR sunt membri ai familiei politice Reinnoim Europa. Va promit ca vom reinnoi si Romania.

Am declansat procedura de selectie a candidatului partidului pentru presedintia Romaniei si a candidatul la Primaria Generala. Noi am decis sa alegem prin vot direct al tuturor membrilor. De aceea va dura doua saptamani. Cei care doresc sa candideze se pot inscrie in perioada urmatoare. De pe 22 si pana pe 27 iulie vom avea vot deschis, electronic, pentru candidatii la presedintia Romaniei si a celui la Primaria Generala a Capitalei", a afirmat Dacian Ciolos, intr-o conferinta de presa sustinuta sambata la finalul sedintei Consiliului National al PLUS, potrivit Mediafax.