Liderul PLUS, Dacia Ciolos, a anuntat sambata ca Alianta 2020 USR-PLUS intentioneaza sa mearga la urmatoarele alegeri in tandem, cu un candidat pentru functia de presedinte, dar si cu unul pentru functia de prim-ministru.

"Stiu ca astazi colegii de la USR isi desemneaza candidatul la presedintia Romaniei in cadrul congresului, ei au decis sa faca un congres, noi am ales sa facem prin democratie directa, prin vot direct al tuturor membrilor. Dupa ce vom finaliza si noi procedura, in cadrul aliantei vom decide care dintre cei doi candidati, de la PLUS sau de la USR, va fi candidatul aliantei la presedintia Romaniei si care va fi candidatul sustinut de alianta pentru functia de prim-ministru, pentru ca intentia noastra este sa mergem in tandem cu cei doi candidati, la presedintie si pentru functia de prim-ministru. Pentru ca obiectivul nostru (...) este sa castigam alegerile parlamentare si sa guvernam in Romania", a declarat Ciolos in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Jurnalul.ro.

Liderul PLUS a prezentat si un calendar al alegerilor interne pentru desemnarea candidatilor la functiile de presedinte si de primar al Capitalei.

"Pana pe 20 iulie, cei care doresc sa candideze pentru presedintia Romaniei si pentru Primaria Bucuresti vor putea sa isi depuna candidatura, sa se inscrie, iar incepand cu saptamana viitoare, de pe 22 si pana pe 27 iulie, vom avea vot deschis, electronic, pentru toti membrii de partid", a precizat Dacian Ciolos.