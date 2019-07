Presedintele USR, Dan Barna, le-a cerut sambata celor peste 500 de delegati al Congresul USR sa aiba incredere in el ca poate reprezenta cu succes formatiunea in calitate de candidat la alegerile prezidentiale din toamna acestui an.



"Acum este momentul nostru! Dupa toate lucrurile pe care am reusit sa le facem impreuna in ultimii trei ani, sunt sigur ca avem o sansa reala ca USR-PLUS sa dea presedintele. Si stiu ca aveti curajul sa intram in aceasta competitie. Stiu ca avem vointa sa mergem pana la capat pe acest drum. Suntem Games of Thrones ca viziune, dar ca energie suntem Star Trek-ul Romaniei. Va cer doar sa aveti incredere in mine ca va pot reprezenta cu succes si in calitate de candidat la presedintia Romaniei", a spus Barna de la tribuna Congresului USR, care va stabili cine este candidatul Uniunii pentru alegerile prezidentiale, potrivit Agerpres.

Barna a amintit ca in urma cu trei ani USR a inceput un drum ce are ca punct final schimbarea felului in care se face politica in Romania si oricat de neverosimil parea acest obiectiv si oricat de greu a fost si este inca acest drum, dupa trei ani membrii Uniunii pot spune ca au reusit sa faca ceea ce foarte putini au crezut ca ar putea fi posibil sa se intample.

"Am aratat ca oamenii obisnuiti, care nu au mai facut niciodata politica, pot crea un partid, pot intra in Parlament, pot deveni vocea relevanta a strazii intr-o societate. Intr-un fel, povestea noastra este aceeasi cu povestea tuturor celor care au incercat sa schimbe ceva in Romania in ultimii 30 de ani. Povestea noastra este de fapt povestea antreprenorilor care au pornit de la zero si carora cei din jur le-au spus n-ai sa reusesti, n-ai relatii, n-ai bani, nu ai cum. Este povestea voluntarilor din societatea civila, carora lumea le-a spus ca nu vor putea sa schimbe nimic, ca asa se fac lucrurile in Romania, ca fara bani nu misca nimeni un deget. Este povestea tinerilor care s-au intors in tara dupa ce si-au terminat studiile in strainatate desi li s-a spus la ce te intorci, ii intrebau ceilalti. (...) Este povestea profesorilor care au continuat sa faca performanta desi nimeni nu le-a dat vreo mana de ajutor, este povestea medicilor care au continuat sa lucreze intr-un sistem bolnav, este povestea functionarilor, da, a functionarilor onesti si competenti care incearca in fiecare zi sa schimbe lucrurile in ciuda nepotismelor, a coruptiei si imposturii din partea feudala a administratiei romanesti. Este de fapt povestea oamenilor care au iesit in strada si au ramas acolo sa lupte impotriva abuzurilor si care au ramas in strada sa infrunte gazele lacrimogene si bastoanele jandarmilor pe 10 august. Povestea noastra este povestea tuturor romanilor care au ales sa nu mai stea deoparte. Despre asta este USR", a spus Dan Barna.

Liderul USR a adaugat ca si povestea sa a inceput tot acum trei ani

"Eram cu familia la socri, de Paste. Am primit un telefon, era Dacian Ciolos care ma intreba daca vreau sa fac parte din echipa de la Ministerul Fondurilor Europene. Am zis 'da', si va marturisesc ca imi este foarte greu sa ma gandesc ca in acel moment si pana la acest discurs au trecut doar trei ani. Nu am facut niciodata politica inainte de USR, eram antreprenor. (...) Dar dupa jumatate de an in guvern, mi-am dat seama ca nu ma mai pot intoarce la viata mea de dinainte. Cred ca stiti cu totii secventa din Matrix cand Neo trebuie sa aleaga intre pastila rosie si cea albastra. Cea rosie il aducea inapoi la viata de dinainte, in vreme ce pastila albastra ii deschidea ochii si vedea lumea din jurul lui cum era cu adevarat. Cam asa a fost si la mine. Am acceptat aceasta provocare si am intrat in USR. Am intrat in USR in 2016 si am ajuns deputat de Sibiu in Camera Deputatilor. La congresul din 2017 voi m-ati ales presedintele partidului. De atunci si pana astazi partidul a crescut de la 1.700 la aproape 15.000 de membri, de la 40 la peste 450 de filiale", a adaugat deputatul Uniunii.

El a amintit, intre altele, ca USR a strans peste un milion de semnaturi pentru initiativa "Fara Penali" si, impreuna cu aliatii de la PLUS, a castigat peste doua milioane de voturi la alegerile pentru Parlamentul European.

"Am devenit o forta politica care se bate de la egal la egal cu partidele vechi, PSD si PNL. Am devenit membri cu drepturi depline ai ALDE Europe si suntem membri fondatori ai celui de-al treilea grup din Parlamentul European, Renew Europe si suntem singura forta politica din Romania care detine presedintia unui grup parlamentar in Parlamentul European. (...) Dar este o functie in statul roman care este mai importanta decat toate celelalte. Presedintia Romaniei. Si daca este o functie care are mai mare nevoie de o parte din ADN-ul USR, de curajul, puterea de actiune si elanul USR, aceasta este functia de Presedinte al Romaniei. Singura forta politica din Romania care are astazi o viziune si care a aratat ca este dispusa sa mearga mai departe decat oricare alta pentru a transforma aceasta viziune in realitate este USR. Noi, USR PLUS am spus ceea ce vrem inca din primele zile de la crearea partidului: vrem o Romaniei in care legea este lege pentru toata lumea,in care banul public este cheltuit corect si transparent, in care munca si meritele chiar sunt pretuite mai mult decat banii si relatiile. (...) Vrem sa traim intr-o tara civilizata. Si eu cred ca fiecare dintre noi intelege exact ce inseamna acest lucru", a spus Dan Barna.

Potrivit acestuia, daca trebuie sa definim ce inseamna o tara civilizata, nu ar exista un indicator mai relevant decat dorinta romanilor de a trai in propria lor tara.

"Da, vrem o Romanie din care tinerii sa vrea sa ramana. Astazi mai mult de jumatate dintre tineri isi vad viitorul in afara Romaniei. Este cea mai dureroasa cifra din istoria noastra recenta. Ca sa va dati seama de dimensiunea acestei drame nationale, ganditi-va ca fiecare dintre noi are in familie sau in grupul de prieteni cel putin o persoana care lucreaza sau traieste in afara granitelor tarii. Spun asta pentru a intelege ca emigratia nu este doar o cifra ingrozitoare, este o realitate pe care o experimentam cu totii. (...) Ceilalti, vechile partide si toti cei care au condus Romania vreme de 30 de ani, sunt responsabili pentru cifra asta asa cum arata ea acum. Sunt responsabili pentru milioanele de romani care au plecat din tara. Nu ne putem astepta ca cei care au provocat acest dezastru sa reuseasca, magic, acum sa il repare.

Noi suntem singurii care putem sa schimbam asta si, daca judecam dupa numarul de voturi pe care l-am primit pe 26 mai din partea tinerilor si din partea celor care au plecat din tara, as zice ca si ei cred acelasi lucru, un sfert de Romanie crede ca noi putem schimba Romania. Iar celor care ne spun ca nu avem sanse, ca nu suntem pregatiti, le aduc aminte de antreprenorii care au pornit de la zero, de voluntarii din societatea civila, de tinerii care s-au intors, de profesorii, medicii, functionari si toti cei care au avut curajul sa nu stea deoparte. Astazi suntem mai puternici ca niciodata", a subliniat liderul USR.

