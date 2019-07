Senatorul USR Mihai Gotiu, candidat in competitia interna a USR pentru prezidentiale, a declarat ca Uniunea Salvati Romania inseamna salvarea padurilor, a apelor, precum si a tot ce inseamna mediu in tara noastra.

"Am ales sa vorbesc despre mediu, nu pentru ca infrastructura, educatia nu ar fi niste prioritati pentru care noi luptam, ci pentru eu personal, nu iimi pot inchipui o Romanie moderna, puternic si intr-un partid pro-european care sa nu isi asume problematica de mediu. Mediul si criza climatica sunt in ansamblu despre salavarea padurilor, despre reducerea poluarii si despre economia circulara. Eu zis ca pe langa acestea mediul este mult mai mult. Mediul este o investitie in viitorul acestei tari, viitorul Romaniei. De doi ani documentez pe teren modul inc are sunt distruse parcurile nationale din Romania. De doi ani lucrez la un proiect de lege. Probabil ca acest proiect s-ar putea sa nu treaca in aceasta toamna, din cauza actulei majoritati din Parlament, PSD si ALDE. Insa vom avea o sansa sa treaca dupa 2020, in 2021 cand il voi relua. Probabil ca acest proiect de a interzice taierea padurilor in parcurilor nationale va mai dura un an sau doi", a afirmat Mihai Gotiu, sambata la Congresul in care USR isi alege prezidentiabilul, scrie Mediafax, citat de Stiripesurse.ro.

Senatorul USR a adaugat ca a calculat si ca cei 9 milioane de metri cubi de lemn furati din fondul forestier anual valoreaza intre 200 si 300 de milioane de euro. El a amintit si despre Rosia Montana.

"Mediul este si despre sanatate. Vorbim despre articolul 35 din Constitutie, dreptul la un mediu sanatos. Dar masurile de mediu ne ajuta sa facem economii substantiale la bugetul pentru sanataate. Mediul este si despre infrastructura. Una din marile probleme cu care ne confruntam e lipsa unei infrastructuri la nivel national si local. Mediul e despre coruptie, despre resurse uriasse care alimenteaza coruptia. In cazul Rosia Montana vorbim de 700 milioane de dolari cheltuiti in Romania. Nu a ramas nimic din acei bani. Acei bani au ajuns in coruptie. Am calculat ca cei 9 milioane de metri cubi furati anual din fondul forestier valorau intre 200-300 milioane de euro. Da, protejand mediul reducem coruptia in Romania", a completat Gotiu.

Acesta a incheiat printr-un atac la PSD-ALDE, precizand ca reprezentantii coalitie sustin ca sunt patrioti, ca apara Romania, insa prin masurile lor distrug mediul si implicit sanatatea romanilor.

"Mediul e despre orasele viitorului si comunitatile locale. Vorbim despre orase inteligente, in care vrem sa traim bine. Tot ce inseamna mediu, parcuri, piste de biciclisti, pietonale, nu ne putem inchipui comunitati locale fara ele. Suntem USR iar acest lucru inseamna salvarea padurilor, a apelor si a tot ceea ce inseamna mediul in Romania. Sa nu vina ALDE-PSD sa ne spuna ca sunt patrioti, ca ei apara Romania, disturgand tot ceea ce inseamna mediu, sanatatea pentru romani", a conchis senatorul USR.