USR trebuie sa guverneze din 2020, Viorica Dancila trebuie sa plece, Gabriela Firea trebuie sa plece, iar hotii si incompetentii trebuie scosi din administratia publica centrala si locala, a declarat presedintele PSD Bucuresti, Roxana Wring, la Congresul USR de sambata.

"Suntem aici pentru ca USR a crescut. Avem mai multi membri, avem mai multe voturi, avem mai multe solutii si proiecte De la 154 de membri, cati eram in februarie 2016, filiala USR Bucuresti este acum la aproape 2.000 de membri. Am obtinut aproape 40% din voturile la alegerile europarlamentare si, mai importat de atat, am venit in acesti ultimi trei ani cu propuneri si solutii pentru cetatenii acestui oras. Dar Bucurestiul nu este o exceptie, peste tot in tara USR a crescut si a crescut frumos. Asa ca acest congres vine sa deschida o noua etapa politica", a afirmat Roxana Wring, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, Congresul USR este unul al maturitatii.

"Sunt sigura ca vom decide cu gandul al interesul comun al USR, dar mai ales cu gandul la interesul mai mare al intregii societati romanesti. Din 2020 USR trebuie sa guverneze. Viorica Dancila trebuie sa plece, Gabriela Firea trebuie sa plece. In 2020, toti hotii si incompetentii trebuie scosi din administratia publica centrala si locala. Cu asta mai avem de luptat. Insa nu avem de schimbat doar oamenii, avem de schimbat mentalitati, viziuni gresite sau invechite, legi nedrepte sau date pentru infractori. (...) Ce se intampla in aceasta sala va spune mult despre ce se va intampla in Palatul Victoria sau in sediul fiecarei primarii pe care o vom castiga. Asa ca nu e un simplu congres. (...) E foarte probabil punctul de cotitura pentru Romania si sunt sigura ca astazi vom face un pas important nu doar catre guvernarea din 2020, ci catre acea Romanie pe care ne-o dorim cu totii cu autostrazi, cu orase bine administrate, cu spitale si scoli pe masura secolului in care traim cu alesi in slujba alegatorului si cu cetateni care au incredere in tara si in viitorul lor. (...) USR va preda astazi o lectie de democratie, prin care fiecare dintre noi suntem in egala masura si profesori si elevi", a adaugat liderul USR Bucuresti.