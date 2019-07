Europarlamentarul Rares Bogdan sustine ca experienta lui Klaus Iohannis este infinit superioara lui Dacian Ciolos sau Dan Barna.

"Campania noastra nu va fi bazata pe atacuri, lovituri sub centura, ci va fi una pozitiva, in care vom arata ce a facut Klaus Iohannis pentru Romania, in acesti cinci ani, ce a insemnat prezenta sa la Cotroceni. Vom merge pe un alt gen de campanie decat cel cu care este obisnuit electoratul romanesc. Vom arata greselile guvernarii PSD, vom arata de ce Romania a ajuns in aceasta situatie. O guvernare imposibila pe care o resping pana si alegatorii PSD.

Vom arata ca experienta lui Klaus Iohannis este infinit superioara lui Dacian Ciolos sau Dan Barna. Nu se pot compara cei doi cu Klaus Iohannis, ca presedinte al Romaniei. Nu va mai fi o batalie exclusiv cu «ciuma rosie», ci va fi un alt mesaj", a declarat Rares Bogdan, la Romania TV, citat de Stiripesurse.ro.