Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a afirmat vineri ca nu a avut nicio implicare in infiintarea Sectiei speciale pentru investigarea magistratilor.

"In fosta calitate de ministru al Justitiei, mi-am asumat tot ceea ce am facut ca ministru si tot ceea ce nu am facut ca ministru. Nu mi-am asumat ceea ce au facut sau ceea ce nu au facut altii, referitor la domeniul justitiei. In acest sens am sase mentiuni. Sectia speciala de investigare a infractiunilor din justitie a fost la initiativa comisiei speciale din Parlament. Deci, nu este, nu a fost initiativa ministerului sau ministrului Justitiei, (n.r.- ci) a comisiei speciale", a spus vineri ministrul, intr-o declaratie citata de Agerpres, potrivit Hotnews.ro.

Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a fost infiintata in cadrul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a devenit operationala in 23 octombrie 2017 si are competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile savarsite de judecatori si procurori, inclusiv judecatorii si procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.