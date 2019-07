Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, sustine ca niciunul dintre cei anuntati din PSD sa candideze la prezidentiale "nu e bun", singura care ar putea avea sanse fiind Gabriela Firea.



Dupa ce premierul Viorica Dancila a sustinut ca nu exclude o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale, in cazul in care partidul ii va cere sa candideze, Paul Stanescu a reactionat: "Nu are calitati (Viorica Dancila, de presedinte – n.r.). Nu, nu cred in aceasta varianta".

"Niciunul dintre cei anuntati nu cred ca e bun. Singura care ar avea sanse e doamna primar de la Bucuresti, doamna Firea", a mai spus el pentru Mediafax.