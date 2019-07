Liderul PMP, Eugen Tomac, sustine ca formatiunea pe care o conduce este aproape de a-l prezenta pe cel care poate obtine un numar de voturi chiar mai mare decat Viorica Dancila la alegerile prezidentiale.



"Suntem intr-o analiza interna. Vrem sa venim cu un candidat care sa faca diferenta fata de tot ceea ce exista in spatiul public ca posibili candidati si ii asigur pe toti cei care ne-au votat si pe toti cei care asteapta un altfel de candidat din partea dreptei ca PMP-ul este aproape de a-l prezenta pe cel care poate obtine un numar de voturi chiar mai mare decat Dancila", a spus Tomac la RFI, citat de News.ro.

Intrebat daca el va fi candidatul PMP la alegerile prezidentiale, eurodeputatul a spus ca nu ia in calcul o astfel de posibilitate.

"Nu, nu iau in calcul o asemenea candidatura, dar in clipa de fata, PMP este intr-o analiza profunda si in discutii destul de avansate cu oameni apropiati de PMP sau de presedintele Basescu, care sunt convins ca pot face o figura frumoasa la alegerile din toamna", a mai spus liderul PMP.