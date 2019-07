Analistul politic Stelian Tanase considera ca Viorica Dancila nu are nicio sansa la prezidentiale, iar dupa alegeri va pierde si functia de premier, si pe cea de lider al PSD.



"Madame Saciz, cum ii spune un amic sefei PSD&Guvern, a provocat ieri o mare tulburare – nu printre admiratori galanti- ci in rindurile aflate in degrigolada ale partidului de guvernamint. Intr-un interviu pentru DCNews a spus ca daca partidul i-o va cere va candida pentru presedintia Romaniei. Se sacrifica adica, e soldat disciplinat al PSD. I s-a reprosat in ultima vreme ca ceilalti lideri PSD, incepind cu Iliescu si terminind cu Ponta, au candidat la presedintie. Ea de ce nu!? Ei bine, a acceptat, ieri, ideea.

Asta inseamna ca ori i s-a urcat la cap puterea si nu mai stie ce face. Sau e un simplu calcul, sau o provocare pentru imagine, un fakenews pina la urma. Ne putem astepta dupa toata involburarea produsa de acest anunt ca VV Dancila – vazind cifrele din sondaje – sa renunte ca sa faca loc celui plasat pe locul intii Fifor, Teodorovici. Firea si ea zice ca ar vrea si sta mai bine in sondaje decit VV Dancila. Congresul va decide daca o va duce ca pe miel la taiere sau nu. Cind a fortat sa preia sefia partidului trebuia sa stie ca miza acestei sefii e scorul de la prezidentiale. Candidatul PSD trece sau nu in turul doi? Ca de cistigat nu se pune problema. Iliescu ramine singurul pe stinga care a ajuns la Cotroceni.

Tanase: Sefia PSD nu inseamna protocoale, limuzine, capitale europene cum credea Viorica Dancila

Daca PSD nu intra in turul doi, ea pleaca. Cineva din anturaj se pare ca ii vrea raul. VV Dancila va fi surclasata de cel putin de doi candidati – Klaus Iohannis si Dan Barna. Atunci locul de presedinte bicefal – guvern&partid – devine vacant. Va pierde ambele pozitii. Va deveni din nou o femeie casnica dupa ce a facut un tur prin politica mare. O majoritate PSD va vota o motiune de cenzura, in februarie 2020, cum a facut cu Grindeanu si Tudose si vom avea astfel al patrulea guvern PSD dupa 2016. Misto!

Candidatura VV Dancila va ingropa PSD-ul. Scorul ei va si mai slab decit cel din 26 mai, 23 %, Va fi undeva pe la 15, cel mult 18%. Caderea pe tobogan va continua. Acum VV Dancila -cf sondaj CURS – are 9,2%, Foarte putin, de neglijat. Secretul afacerii consta in raspunsul la intrebarea – se vor bate sefii de filiale, primarii, consilierii pesedisti in teren pentru candidatul lor!? Sau vor sta pe margine si vor sparge seminte, admirind prabusirea partidului? Aparitia VV Dancila printre posibilii candidati pentru Cotroceni a simplificat lucrurile in PSD. Esecul se vede mai bine fara binoclu", arata Stelian Tanase, pe blog.