Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca va sprijini PSD in campania pentru alegerile prezidentiale, dar nu ar fi de acord ca social-democratii sa desemneze un candidat fara sanse.



"Eu nu am fost certata cu pesedistii sau cu PSD. Sunt membru PSD, chiar daca am fost data afara la un moment dat din toate functiile politice. Sunt membru PSD si imi doresc un candidat PSD la alegerile prezidentiale, pe care il voi sustine din tot sufletul. Sub nicio forma nu as fi de acord ca PSD sa arunce un «iepure» in cursa prezidentiala sau un candidat fara sanse, care sa faca usoara lupta candidatilor de pe dreapta", a declarat Gabriela Firea joi, la Antena 3, citata de Mediafax.

Intrebata daca nu exclude o candidatura la prezidentiale, edilul general al Capitalei a raspuns: "Nu stiu momentan. Nu putem anticipa, doar va spun ca voi face aceste clarificari saptamana viitoare".

Firea a spus ca va comunica intentiile ei catre mass-media in ceea ce priveste palierul politic si administrativ.