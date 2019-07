Fostul presedinte Traian Basescu crede ca PSD nu va intra in turul doi al alegerilor prezidentiale avand candidat pe Eugen Teodorovici sau pe Viorica Dancila.



"Pe analiza mea, PSD, cu ministrul de Finante sau cu doamna Dancila candidati pentru Cotroceni, nu intra in turul doi. (…) Doamna Dancila porneste de la 6, Teodorovici porneste de la dezechilibre macroeconomice consistente si de la o fata de dandy, ceea ce nu il avanteajeaza ca si candidat. Deci doamna Dancila nu are cand sa recupereze diferenta, este mare. Poate face un singur lucru care sa o duca intr-o batalie la limita pentru intrare in turul doi cu USR si acest ceva este sa-si petreaca vara in campanie. Sa nu aiba zi de liniste. Va spun din experienta, daca vrei sa castigi toamna, vara iti sacrifici concediul si faci politica si conferinte de presa doua, trei pe saptamana si in mod deosebit duminica cand turbeaza toti cei care sunt plecati la mare ca nu au cum sa reactioneze

Cinstit va spun ca nu as vota-o pentru ca e PSD, imi pare rau. E in contradictie cu profilul castigator din Europa de Est, care au fost cele doua blonde din Croatia si din Slovacia, amandoua 40-45 de ani, realizate profesional si blonde. Dansa e in alta categorie, e categoria cu coc. E mamaita. Cred ca greseste. As fi adoptat o alta tinuta pentru ca nu e atat de in varsta…. ", a explicat Traian Basescu, potrivit News.ro.