Prim-vicepresdintele PNL, Raluca Turcan, sustine ca ministrul Finantelor Eugen Teodorovici "pune democratia in cui" mintind si ignorand votul romanilor din 26 mai.



"Eugen Teodorovici «pune democratia in cui», spune ca «nu sunt bani» pentru referendum! Minte cu nerusinare si ignora votul romanilor din 26 mai.

Condamn dublul limbaj practicat de Guvernul PSD, care pe de o parte accepta votul romanilor din 26 mai, insa refuza organizarea unui referendum pentru modificarea Constitutiei! Cum este posibil sa anuleze prin Legea bugetului alegerea facuta de romani in 26 mai?

Il avertizam ca nu se mai poate amana punerea in practica a votului dat de 6,5 milioane de oameni. In aceasta toamna trebuie sa finalizam toate procedurile initiate de PNL in Parlament si sa avem un referendum de modificare a Constitutiei, asa cum au cerut romanii in 26 mai si anume:

1. Sa se interzica amnistia si gratierea pentru faptele de coruptie;

2. Sa se interzica ordonantele de urgenta in domeniul justitiei;

3. Sa se introduca integritatea in functia publica.

Maine-poimaine ne pot spune ca se anuleaza democratia pentru ca nu au prevazut bani in buget pentru alegeri, scoli sau spitale. Ne pot spune ca ar fi mai ieftin sa ramana PSD la putere cu gastile lor.

Solicit ferm, ca la rectificarea bugetara de luna aceasta, sa prevada fonduri pentru organizarea referendumului cerut de romani. Sa nu repete greselile de la alegerile din 26 mai, cand nu au avut suficienti bani pentru organizarea mai multor sectii de votare in diaspora. Sa respecte legislatia si vointa romanilor.

Iar daca Eugen Orlando TEODOROVICI nu gaseste bani, daca nu se descurca la Ministerul de Finante, poate oricand sa se mute la mare pentru tenis de masa sau plimbari pe plaja!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.