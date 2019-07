Fostul presedinte Traian Basescu a criticat raportul GRECO spunand ca in acesta nu au fost mentionate "abuzurile care s-au petrecut si au fost scoase la suprafata in Romania".



"Desi stie de toate abuzurile care s-au petrecut si au fost scoase la suprafata in Romania, (raportul GRECO – n.r.) nu spune un cuvant. Eu in locul celor de la GRECO as fi mentionat nevoia continuarii procesului de securizare a libertatii magistratilor, le-as fi scris gros acolo ceea ce le-am spus si a fost trecut in dreptul altui politician, dar e spusa de mine, ca fiecare magistrat are libertate atata cata vrea sa isi ia. Nu este cineva care sa ii intoarca... Din acest punct de vedere, cred ca raportul GRECO a gresit si se discrediteaza exact pentru ca nu semnaleaza lucruri pe care deja le stiu toti romanii. Deci cum mai poate fi credibil raportul GRECO cand tu nu vorbesti nimic despre abuzurile de la Prahova. Despre numarul mare de achitari al oamenilor care au stat in arest preventiv. Nu spune nimeni ca asta a fost principala caracteristica a Justitiei in ultimii 10 ani. Pe fond, lucrurile au progresat. Dar au fost erori pe care GRECO trebuia sa le semnaleze.

Pentru mine a fost o surpriza neplacuta lipsa de echilibru a raportului GRECO si riscul este ca nu va mai conta. Urmatorul raport Greco nu va mai conta. Am vazut nenorociri facute de justitie si GRECO nu spune un cuvant, s-a focusat pe desfintarea Sectiei pentru magistrati. De ce? Este o actiune a fiecarui stat sa isi organizeze Justitia. Nu e treaba GRECO. Faptul ca a fost un raport dezechilibrat va duce la situatia care s-a creat vizavi de DNA urmare a abuzurilor din 2015", a declarat Traian Basescu, citat de News.ro.