Vicepresedintele PSD Gabriel Zetea a declarat, la RFI, ca partidul ii va cere Vioricai Dancila sa candideze la Presedintia Romaniei, daca in urma sondajelor se va constata ca optiunea romanilor este indreptata mai mult inspre ea.



"E o declaratie absolut normala, pana la urma, din partea presedintelui PSD. Doamna Dancila spune un lucru: daca ea va fi candidatul pe care PSD si-l va dori, isi va asuma acest lucru in calitate de presedinte, dar in continuare optiunea sa ramane candidatura unui coleg, in principiu cel mai bine clasat in sondajele de opinie care se fac in aceasta perioada, in analizele sociologice care ne arata nu neaparat cel mai bine clasat, ci potentialul candidat pe care si-l doresc romanii. Eu consider ca, in acest moment, PSD trebuie sa ia o decizie legata mai strans de dorinta romanilor.

Daca PSD, in urma analizei, cercetarilor sociologice care se desfasoara, va observa ca optiunea romanilor este indreptata mai mult inspre doamna Dancila, da, evident ca vom face acest lucru. Ne dorim sa gasim cel mai bun candidat, alaturi de partidele care se afla in opozitie fata de presedintele Klaus Iohannis", a declarat Gabriel Zetea, potrivit News.ro.