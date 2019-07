Liderul PSD Slatina, Emil Mot, crede ca social-democratii nu ar trebui sa mai piarda timpul cu "experimente si incercari”, ci sa maximizeze cea mai buna varianta pentru alegerile prezidentiale, care este, in opinia sa, Gabriela Firea.



"Sunt si eu preocupat, ca toti colegii, de modul in care vom aborda alegerile prezidentiale, dupa esecul usturator de la europarlamentare. Avem nevoie de un candidat credibil, capabil si sa transmita un mesaj puternic catre marea masa de nehotarati, dar sa si mobilizeze electoratul PSD.

Dar, sunt intrebat si intreb si eu la randul meu, de ce sa-i masuram doar pe cei care si-au manifestat dorinta de a candida? Poate sunt alti colegi care stau mult mai bine si care chiar daca nu doresc in acest moment sa se inscrie in competitie, ar putea fi convinsi sa o faca. Este cazul dnei Primar General Gabriela Firea, care vedem cu totii ca de ani buni se afla pe primele pozitii in toate sondajele de opinie, in ce priveste increderea. Ori e mult mai usor sa transformi in voturi o zestre semnificativa de incredere si notorietate, decat sa le cladesti pe toate de la zero sau oricum de undeva de jos.

Eu cred ca in acest moment nu facem altceva decat sa pierdem timpul cu tot felul de experimente si incercari, in loc sa incercam sa maximizam cea mai buna varianta pe care o avem si s-o convingem pe dna Firea sa candideze! Ar fi un semnal extraordinar pentru tot partidul si ar crea acea emulatie de care avem nevoie pentru a da, dupa atatia ani, Presedintele Tarii!", a scris Emil Mot pe Facebook.