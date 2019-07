Premierul Viorica Dancila sustine ca sunt bani de pensii si salarii.



"Legat de afirmatia domnului presedinte Iohannis, am vazut acest lucru spus de foarte multe ori si de fiecare data am spus: sunt bani de pensii si salarii, s-a dovedit ca am avut dreptate, dar aceste lucruri vin mereu in spatiul public. Pe langa faptul ca mi se pare inoportun, te joci intr-un fel cu sentimentele pensionarilor, te joci cu sentimentele oamenilor.

"Sunt pensionari in Romania care traiesc de la pensie la pensie, isi planifica fiecare ban. In momentul in care presedintele Romaniei vine si spune ca nu mai sunt bani de pensii, va dati seama ca nu-i creeaza un confort pensionarului sau salariatului respectiv. De aceea, eu cred ca aceste iesiri publice nu-si au locul. Sunt bani de pensii si salarii, nu avem o problema legata de acest aspect", a declarat Dancila la DC News.