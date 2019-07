Premierul Viorica Dancila sustine ca nu exclude o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale.



"Nu am luat inca in calcul acest lucru. Am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu, ca prim-ministru, presedinte al Partidului Social Democrat, il voi sprijini cu toate fortele, cu tot partidul astfel incat sa castige alegerile prezidentiale.

Dar nu vreau sa creada ca sunt un om las.

Daca partidul imi va cere acest lucru si va crede ca este singura solutie, atunci voi accepta ceea ce spune partidul. Dar in acest moment eu cred ca este bine sa avem un candidat si eu sa sprijin acel candidat. (...)

Daca nu exista alta optiune care sa ne duca spre a merge in turul doi si spre a castiga alegerile, atunci nu voi face un pas inapoi", a spus Dancila pentru DC News.