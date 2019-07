Mircea Badea a declarat, in emisiunea "In Gura Presei", ca Romania il merita pe Klaus Iohannis pentru inca un mandat.



"La o prima strigare presedintele Klaus Iohannis ar lua un scor confortabil - 41%, fiind urmat de Calin Popescu Tariceanu cu 21%, Laura Codruta Kovesi cu 11%, Dan Barna cu 9%, Eugen Teodorovici (daca ar fi el candidatul PSD) cu 5%, Corina Cretu cu 4% si Kelemen Hunor cu 2%.

Cum fostul sef al DNA si aspirant la postul de procuror -sef european a anuntat in dese randuri ca nu este interesata de o cariera politica, datele se modifica foarte interesant:

Presedintele Klaus Iohannis ramane in frunte, dar cu 31%, urmat de Calin Popescu Tariceanu cu 25%, Dan Barna cu 19%, Eugen Teodorovici cu 9%, Corina Cretu cu 7% si Kelemen Hunor cu 2%.

In cazul in care favoritul lui nu va participa la alegeri, la toate este Klaus Iohannis. Bun. E foarte bine. Adevarul e asa cum tara oricat am crezut eu ca e altfel, Romania l-a meritat pe Traian Basescu.

Eu personal deloc. Nu l-am meritat deloc pe Traian Basescu si ca mine mai sunt cativa, nu foarte multi. Dar in viata nu capeti intotdeauna ceea ce meriti. Tara asta il merita cred si pe Klaus Iohannis inca un mandat", a declarat Mircea Badea, potrivit Antena3.ro.