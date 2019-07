Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, spune ca Viorica Dancila a gasit "solutia perfecta" pentru a scapa de "promisiunea neonorata" privind constructia celor 180 de km de autostrada pana la sfarsitul anului: "scoaterea unui tap ispasitor" prin demisia lui Narcis Neaga ca director a CNAIR.



"Viorica Dancila ne-a anuntat ieri ca autostrada Sibiu-Pitesti este un esec total!

Cea mai asteptata autostrada din Romania nu doar ca nu se va pune in circulatie anul viitor, ci nici macar nu are documentatiile finalizate, iar lucrarile sunt departe de a incepe. Ca sa scape de promisiunea neonorata, cum ca anul acesta se vor pune in circulatie 180 km de autostrada, Dancila a gasit solutia perfecta – scoaterea unui tap ispasitor - Narcis Neaga, director CNAIR.

Chiar daca Neaga si-a dat demisia, dezastrul din infrastructura ramane:

- la autostrada Sibiu-Pitesti nu s-a construit nici macar un metru;

- drumul expres Craiova-Pitesti a fost abandonat, imediat dupa ce au plecat jurnalistii;

- autostrazile Moldovei au ramas tot pe hartie, desi avem si o lege in acest sens;

- sectiunile care trebuiau finalizate din autostrazile Lugoj-Deva, Sebes-Alba sau din autostrada Transilvania nu avanseaza.

Ii solicit Prim-ministrului Viorica Dancila sa prezinte public executia financiara si stadiul tehnic de executie din primele 6 luni ale acestui an pentru toate lucrarile de infrastructura! Ii solicit sa prezinte ceea ce a facut efectiv Guvernul, nu ceea ce intentioneaza sa faca, dupa anul 2021. Asa cum arata executia bugetara pe primele 5 luni, anul acesta vom avea cele mai slabe investitii in infrastructura de transporturi din ultimii 20 de ani.

Ii solicit Vioricai Dancila sa-si ceara scuze romanilor pentru minciuna finalizarii a 180 Km de autostrazi in anul 2019 si pentru cosmarul pe care il traiesc acestia, zi de zi, pe drumurile publice", a scris Raluca Turcan pe Facebook.