Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sustine ca in ciuda faptului ca Guvernul a contractat mai multe imprumuturi in acest an, Romania se afla printre tarile cu cea mai mica datorie, problme fiind la ce anume se face cu sumele imprumutate.



"Indatorarea tarii arata bine, ponderea datoriei nu a crescut ca pondere in PIB. Suntem la 35% datorie publica in PIB, printre tarile cu cea mai mica datorie. Agentiile de rating vad asta, iar imprumuturie Romaniei se fac in volume mari si la dobanzi mici. Problema nu asta e, ci ce anume facem cu banii", a spus Mugur Isarescu, citat de ziare.com. Guvernul a imprumutat din piata externa suma de 2 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe 12 si 30 de ani.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre guvern, mugur isarescu, imprumuturi

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×