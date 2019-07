Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, Executivului "sa vina urgent" cu o initiativa legislativa care "va corecta" situatia legata de Sectia speciala pentru investigarea magistratilor, pe care a numit-o "o anomalie".



"Guvernul sa vina urgent cu initiativa legislativa care va corecta aceasta anomalie", a spus el, la Palatul Cotroceni.

Intrebat care este urmatorul pas care trebuie facut in contextul in care expertii GRECO insista ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) sa fie desfiintata, fiind considerata o anomalie, Iohannis a afirmat ca este de aceeasi parere.

"Sunt de aceeasi parere, am spus-o si repet. Dar, nu prin ordonanta de urgenta, ci prin lege. Toata lumea a inteles foarte bine ca aceasta sectie este o anomalie, nu trebuie sa existe. In consecinta, Guvernul sa vina urgent cu o initativa legislativa care corecteaza aceasta anomalie si alte probleme in domeniu. Sigur, dezbaterea va avea loc in Parlament si decizia este a Parlamentului si nu a Guvernului, dar initiativa trebuie elaborata in Guvern", a adaugat seful statului.

Klaus Iohannis a solicitat PSD, "in numele romanilor", "sa-si revina" si sa corecteze legislatia: "Sa-si revina PSD-ul si sa procedeze la corectarea legislatiei pe care tot ei au stricat-o".

Rugat sa comenteze disputa dintre ministrul Justitiei si seful CSM pe tema numirii Adinei Florea in fruntea SIIJ, presedintele a spus: "Cred ca pana la urma lucrurile se vor lamuri. Amandoua doamnele sunt in CSM, isi pot clarifica chestiunile acolo".