Senatoarele USR Florina Presada si Silvia Dinica ii transmit Ministrului Educatiei Ecaterina Andronescu o scrisoare deschisa in urma rezultatelor de la testele nationale si Bacalaureat. USR solicita luarea a 7 masuri care sa remedieze sistemul criza din sistemul educational si atrage atentia ca Fenomenul Braila, prezent in scolile romanesti, cere masuri urgente.



"USR arata in scrisoarea deschisa ca anul trecut, o cercetare a organizatiei neguvernamentale Asociatia pentru Educatie si Justitie Sociala Human Catalyst, a evidentiat o noua problema a sistemului care nici pana in prezent nu a fost recunoscuta de catre MEN: Fenomenul Braila – o forma de excluziune educationala, practicata in scolile din Romania.

In prezent, Romania inregistreaza una dintre cele mai ridicate rate din Uniunea Europeana in ceea ce priveste parasirea timpurie a scolii (16.4% in anul 2018), mai ales in zonele rurale (25,4% in anul 2018) sau in randul copiilor de etnie roma (77% in 2016). Unele dintre cele mai scazute rate pentru cuprinderea in invatamantul prescolar si tertiar, invatarea pe tot parcursul vietii, rezultatele testelor internationale PISA si procentul din PIB alocat invatamantului le regasim tot in tara noastra.

Redam scrisoarea senatoarelor USR:

«Stimata doamna ministru,

Invatamantul romanesc trece printr-o profunda criza de sistem. Valorile celor mai relevanti indicatori precum rezultatele obtinute de elevii romani la evaluari nationale, accesul sau participarea acestora la educatie, nu fac decat sa certifice faptul ca acest sistem are lacune imense. Sunt probleme extrem de grave care treneaza de ani de zile si carora nu li s-a acordat atentia cuvenita. De aceea, cei mai multi dintre absolventii sistemului educational romanesc nu sunt pregatiti pentru a intra pe piata muncii.

Mai mult decat atat, alocarile bugetare pentru educatie raman in continuare scazute in special pentru invatamantul prescolar si gimnazial (zone importante pentru un inceput egal in viata si pentru combaterea parasirii timpurii a scolii), iar echitatea in educatie (decalajul rural-urban si incluziunea romilor) ramane, in continuare, o provocare-cheie.

Conform studiilor „Fenomenul Braila” este descris drept ,,[…] corelatia negativa intre procentul elevilor de clasa a VIII-a prezenti la Evaluarea Nationala si media obtinuta. […] Acest fenomen este prezent, cu precadere, la nivelul scolilor dezavantajate, dar nu ocoleste nici scolile favorizate. De exemplu, trei dintre cele mai favorizate unitati de invatamant au procentul de neparticipare la Evaluarea Nationala de peste 6%.” In plus, organizatia mai sus amintita arata si faptul ca „exista o polarizare semnificativa a unitatilor de invatamant preuniversitar in privinta resurselor si a rezultatelor obtinute si privind indicatorii fundamentali de participare scolara si privind rezultatele invatarii.”

Amintim ca aproape 100 de organizatii au trimis, inca de anul trecut, o scrisoare deschisa catre prim-ministrul Romaniei si catre Ministerul Educatiei, in care semnaleaza faptul ca „exista dovezi ce ne arata ca nota medie pe scoala/judet la Evaluarea Nationala este ridicata artificial de o prezenta redusa a elevilor de clasa a VIII-a la testari – ca urmare a unei „selectii” impuse la nivel de clasa, management al scolii sau inspectorat scolar”. Mai mult decat atat, sunt parinti care afirma faptul ca directorii de scoala au facut presiuni asupra elevilor de clasa a VIII-a cu rezultate slabe pentru a nu se inscrie la evaluarea nationala si a nu strica media scolii si, implicit, reputatia acesteia. Numeroase sesizari in acest sens ati inregistrat si in acest an.

Si aici nu ne referim, in mod exclusiv, la note si la ierarhizarea scolilor in functie de acest aspect, nu ne referim la cele mai mai bune sau la cele mai slabe scoli, ci ne referim, in mod specific, la faptul ca este imperios necesar sa ne preocupam de parcursul educational al fiecarui elev, de viitorul si oportunitatile pe care acesta le are, de ceea ce ii ofera sistemul si sa incercam, in acelasi timp, sa-l ghidam spre un viitor deschis optiunilor. Trebuie sa avem o situatie de ansamblu si una de detaliu cu abilitatile fiecarui elev si cu planuri de interventie personalizate pentru a-l ajuta sa progreseze.

Luand in considerare ultimele reglementari ale ministerului pe care il conduceti, inscrierea automata a tuturor absolventilor de clasa a VIII-a la Evaluarea Nationala, faptul ca elevii sunt lasati corigenti ori cu situatia neincheiata (in clasa a VIII-a sau in anii anteriori), si analizand in detaliu documentele puse la dispozitie de organizatiile neguvernamentale, solicitam Guvernului Romaniei sa initieze proceduri pentru:



Recunoasterea existentei ,,Fenomenului Braila” precum si luarea masurilor privind interzicerea si sanctionarea acestuia;

Auditarea tuturor scolilor care au inregistrat un procent mai mare de 10% grad de neparticipare a elevilor de clasa a VIII-a inscrisi la inceputul anului scolar la examenul de Evaluare Nationala.

Raportul rezultat sa fie facut public, iar masurile recomandate de catre auditor pentru ameliorarea problemelor constatate sa fie, fara intarziere, puse in aplicare si monitorizate

Publicarea statisticilor privind rezultatele la Evaluarea Nationala din 2019, raportate la numarul total de elevi de clasa a VIII-a din fiecare scoala/judet inscrisi la inceputul anului scolar, si nu raportat doar la numarul de elevi inscrisi la Evaluarea Nationala 2019, ca pana in prezent;

Masuri specifice si bugetate aplicabile scolilor care au o rata de absolvire si o rata de promovabilitate a Evaluarii Nationale la valori scazute;

Monitorizarea elevilor si sprijinirea tranzitiei lor de la gimnaziu la liceu – moment ce genereaza cea mai mare rata de abandon anual din sistemul de educatie si creste dimensiunea parasirii timpurii a scolii la nivel european.

Adoptarea urmatoarelor masuri de preventie:

a) implementarea art. 58, alin. 4 din Legea Educatiei Nationale – Finantarea Programului „Scoala dupa Scoala” de la bugetul de stat – cu prioritate pentru elevii aflati in situatie de risc educational;

b) extinderea cu cate 100 de unitati de invatamant/an scolar a Programului „Masa calda in scoli”, conform indicelui de risc educational al unitatii de invatamant.

In final, reiteram preocuparea Partidului Uniunea Salvati Romania pentru un sistem de educatie echitabil si incluziv, pentru care vom lupta cu toate instrumentele pe care le avem la dispozitie. Trebuie sa aveti in vedere, doamna ministru, faptul ca educatia copiilor acestei tari reprezinta o prioritate si consideram ca fiecare elev in parte trebuie sa regaseasca in sistemul de educatie resursele necesare pentru a evolua cu sanse reale in societate»", se arata intr-un comunicat USR.