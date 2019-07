Primul tur al alegerilor prezidentiale va avea loc pe 10 noiembrie, potrivit unei hotarari de Guvern care va fi adoptata in sedinta de marti.



Viorica Dancila a facut acest anunt la inceputul sedintei de Guvern.

"Astazi (n.r. - marti) vom stabili prin Hotarare de Guvern data de 10 noiembrie 2019, zi a alegerilor pentru presedintele Romaniei, potrivit responsabilitatilor Guvernului privind organizarea in conditii cat mai bune a scrutinului electoral si asigurarea dreptului de vot al cetatenilor. Ulterior vom adopta intreg pachetul de reglementari privind organizarea si desfasurarea scrutinului, in conformitate cu modificarile din Parlament, si anume votarea pe mai multe zile in sectiile din strainatate, posibilitatea prelungirii votului si dupa ora 21:00 si implementarea votului prin corespondenta", a spus premierul potrivit Digi24.