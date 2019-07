Senatorul USR George Edward Dirca sustine ca desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie trebuie sa aiba loc in cat mai scurt timp, in cazul in care Guvernul nu vrea sa retraga Romania din Grupul Statelor Impotriva Coruptiei.



"Raportul GRECO sanctioneaza aspru decizia PSD de infiintare a SS.

Am solicitat publicarea celor doua rapoarte GRECO si, cu o intarziere de cateva saptamani, Guvernul a decis ca acestea sa fie prezentate atat in romana, cat si in engleza. Insa publicarea acestor documente nu este un obiectiv in sine, iar motivul pentru care noi am solicitat ca materialele GRECO sa poata fi accesibile oricui a fost tocmai inlaturarea oricaror dubii sau semne de intrebare privitoarea la recomandarile formulate.

Raspunsul GRECO la sesizarea Directiei Nationale Anticoruptie privind OUG 7 si, mai exact, infiintarea Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie confirma punctul de vedere al Uniunii Salvati Romania: Sectia speciala trebuie desfiintata pentru ca rolul sau nu a fost unul in interesul Justitiei, ci al Partidului Social Democrat.

USR a depus oricum o propunere legislativa pentru desfiintarea SIIJ, insa prin publicarea acestor doua rapoarte astazi, Ministerul Justitiei recunoaste caracterul obligatoriu al recomandarilor GRECO si, indiferent de presiunea exercitata de PSD, trebuie sa le puna in aplicare.

Astfel, daca Guvernul Dancila nu intentioneaza sa retraga Romania din Grupul Statelor Impotriva Coruptiei, atunci desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie trebuie sa aiba loc in cat mai scurt timp, iar ministrul Justitiei, Ana Birchall, trebuie sa ofere garantii in acest sens si sa anunte calendarul punerii in aplicare a recomandarilor din rapoarte", a scris George Dirca pe Facebook.