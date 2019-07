Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, in Parlament, ca nu se teme de o eventuala remaniere dispusa de premierul Viorica Dancila.



"Cred ca este foarte bine ca se face aceasta evaluare, este fireasca si normala. Am discutii cu premierul Romaniei in fiecare zi, pentru ca specificul activitatii impune lucrul acesta. Comunicarea cu premierul este una foarte buna. Nu mi-a cerut premierul sa plec din functie", a declarat, marti, Carmen Dan, la iesirea de la Comisia parlamentara de ancheta pentru investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai.

Ministrul a mai declarat ca nu se teme de o eventuala remaniere.

"Premierul a tot spus ca face o evaluare si este normala. Nu ne temem de ceea ce urmeaza", a mai precizat Carmen Dan, potrivit Hotnews.ro.