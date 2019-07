Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan cere demiterea ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, pentru declaratii conform carora, pana la sfarsitul lunii iulie, se va putea circula pe autostrada A1 intre Sibiu si Nadlac.



"Ministrul Cuc tocmai a promis finalizarea unei autostrazi inainte de inceperea lucrarilor. Haosul de la Transporturi trebuie stopat prin demiterea acestui ministru incompetent.

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a facut ieri doua afirmatii grave care arata nepriceperea sa in domeniul pe care il conduce si, de aceea, trebuie demis de urgenta!

Domnul Razvan Cuc a promis ieri ca, pana la sfarsitul lunii iulie, se va putea circula in regim de autostrada pe tronsonul A1 dintre Sibiu si Nadlac. Domnul ministru ori minte, ori a uitat ca, acum nici doua saptamani, in 28 iunie, Compania Nationala de Autostrazi si Infrastructura Rutiera (CNAIR) a transmis spre publicare in cadrul platformei de achizitii publice anuntul de participare aferent procedurii de atribuire a contractului „Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii Autostrada Lugoj –Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220 - Sectiunea E si finalizare Sectiunea D” in lungime de aproximativ 9,13 km, din care 2,13 km de tunel forat. Autostrada Lugoj - Deva face parte din tronsonul A1 dintre Sibiu - Nadlac. Valoarea acestui contract este de 296 de milioane de euro fara TVA.

Muresan: Termenul de depunere a candidaturilor este sfarsitul lunii august

Acest segment de drum este deosebit de complicat de construit, mai ales ca trebuie construiti 2,13 km de tunel forat, asa ca, in cel mai fericit caz, vom avea lotul 2 complet peste 4 ani. Guvernul este inca in faza de licitatie. Cum nu cred ca ministrul Cuc a inventat de unul singur calatoria in timp, niciun roman nu va putea calatori pe Tronsonul Sibiu - Nadlac in regim de autostrada pana la finalul lunii iulie.

Asa ca astept ca domnul ministru Cuc sa se urce in masina pe 31 iulie si sa arate romanilor cum va conduce in regim de autostrada de la Sibiu la Nadlac fara lotul 2 finalizat sau sa-si dea demisia.

In plus, acelasi ministru incompetent al Transporturilor a mai spus ca a dorit sa construiasca de la bugetul de stat Autostrada Ploiesti - Brasov. Aceasta autostrada, prin munti, implica niste costuri foarte mari, estimate la peste 1,2 miliarde de euro. Costurile pot fi acoperite din fondurile europene nerambursabile pe care le avem la dispozitie pentru perioada 2014 - 2020 si care stau necheltuite (...)", a scris Siegfried Muresan pe Facebook.