Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a reactionat dupa ce presedintele Iohannis a promulgat legea pensiilor.



"Inseamna ca deputatii ProRomania au procedat corect votand PENTRU proiectul Legii Pensiilor de Stat (nicio legatura cu cele speciale in aceasta lege)!

Deputatii PNL, USR si PMP care au votat contra au gresit si fata de pensionari, si fata de ProRomania si fata de Klaus Iohannis! Pentru ca nu poti sa fii doar 'contra' atunci cand faci politica si trebuie sa ai grija de viata oamenilor!

Am atras insa atentia Ministrilor de Finante si ai Muncii care au sustinut legea in Parlament ca raspund ( inclusiv penal) pentru corectitudinea datelor furnizate.

Impactul pentru Buget al Legii este urias (aproximativ 6 miliarde de euro in plus in fiecare an)! Pentru a putea asigura acesti bani este nevoie de :

1. Un guvern restructurat cu oameni mult mai competenti si profesionisti (fara demagogi, iresponsabili si incompetenti in functii de decizie)

2. O restructurare radicala a administratiei publice centrale si locale din care sa se eficientizeze activitatea si sa se reduca cheltuielile cu aproximativ 5 miliarde de euro/ anual ; o depolitizare si declientelizare a ANAF

3. Schimbarea politicilor economice bazate pe importuri, consum si salarii in domeniul bugetar catre export, investitii si echilibru intre zona publica si cea privata

4. Introducerea impozitarii diferentiate pentru veniturile excesive si regandirea taxarii proprietatilor detinute in scop comercial, speculativ sau de lux!

Daca nu se iau masuri radicale imediat ne indreptam cu viteza spre o criza la fel de dureroasa ca si in 2010! Daca avem curaj si putere sa schimbam imediat situatia guvernarii putem sa avem din nou un an al relansarii economice si sociale ca in 2012! Totul depinde de noi!

Suntem ProRomania- si tinem cu Romania!", a scris Victor Ponta pe Facebook.