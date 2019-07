Avocata Ingrid Mocanu o ataca pe Ana Birchall, dupa ce Lumea Justitiei a aratat intr-un articol ca ministrul Justitiei se amesteca in actul de justitie, ignorand linia trasata de Viorica Dancila



"Nu tu rusine, nu tu nimic. Tupeu, nenica, maxim!

Ana Birchall am inteles ca a zis ca ”stie sa lupte pentru ceea ce crede pentru ca are genunchii tociti deja”. De la mersul in genunchi in jurul bisericilor sau de la... ailalta? Ba, da pesedeii astia nu gasesc pentru Ministerul Justitiei macar niste securisti mai destepti nitel? Ca de nesecuristi nici nu indraznesc sa intreb", a scris Ingrid Mocanu pe Facebook.