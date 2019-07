PMP cere Guvernului ca, pe langa extinderea la 3 zile a procesului de vot, sa ia in calcul si alte masuri in procesul de organizare a urmatoarelor alegeri in diaspora.



"PMP cere Guvernului ca, pe langa extinderea la 3 zile a procesului de vot, sa ia in calcul si alte masuri in procesul de organizare a urmatoarelor alegerilor in Diaspora.

I-am solicitat prim-ministrului Viorica Dancila o intrevedere pentru a-i prezenta solutiile identificate de PMP in vederea accesului neingradit si nediscriminatoriu a romanilor din strainatate la alegerile prezidentiale din luna noiembrie.

Consideram ca modificarile legislative convenite in Comisia speciala pentru legile electorale nu rezolva toate problemele identificate de PMP in procesul electoral si ca exista premise ca esecul in organizarea alegerilor in Diaspora de la europarlamentare sa se repete.

Luna trecuta, Comisia speciala pentru legile electorale si-a insusit propunerile facute de PMP privind infiintarea unui registru electoral pentru romanii din strainatate, votul anticipat in diaspora pentru prezidentiale si extinderea posibilitatii votului prin corespondenta la acelasi scrutin electoral.

Am convingerea ca expertiza PMP in privinta imbunatatirii accesului romanilor la vot, pe care suntem dispusi sa o punem la dispozitia Guvernului, poate contribui la cresterea legitimitatii democratice a alesilor politici si la sporirea increderii romanilor in institutiile politice din Romania", a scris Eugen Tomac pe Facebook.