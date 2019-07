Europarlamentarul Clodilde Armand sustine ca Grupul Renew Europe, condus de Dacian Ciolos, a iesit din negocierile europene intr-o pozitie foarte buna.



"Prima sesiune parlamentara de la Strasbourg mi-a aratat ca Parlamentul European este o institutie in care deputatii reactioneaza foarte mult, de cele mai multe ori spectaculos pentru a atrage atentia asupra unei pozitii.

Unii deputati au ales sa izbucneasca in ras in timpul discursului lui Dacian Ciolos pentru a semnala ca sunt nemultumiti de modul in care au fost distribuite posturile europene. Grupul Renew Europe condus de Dacian Ciolos a iesit din negocierile europene intr-o pozitie foarte buna. Nu acelasi lucru s-a intamplat cu deputatii care au ales sa rada de Dacian Ciolos care acum doresc sa-si contruiasca o imagine de unici reformatori ai sistemului european.

E neasteptat cum arena politica creeaza cateodata adversitate intre grupuri care au de fapt lupte comune. Am observat ca in tara se intampla la fel: Toate tunurile politicienilor sunt indreptate spre Dacian Ciolos si Renew Europe. Nu-i nimic. Cine rade la urma, rade mai bine", a scris Clotilde Armand pe Facebook.