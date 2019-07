Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, face un apel la opozitie sa inceteze sa catalogheze Legea pensiilor ca fiind o "pomana electorala".



"Stimati colegi din opozitie, incetati sa mai catalogati Legea pensiilor ca fiind o «pomana electorala»!

Incetati sa-i mai jigniti pe pensionari! Incetati sa-i mai considerati «asistati sociali» pe cei care au muncit o viata, iar acum isi primesc binemeritata rasplata!

Sunteti prizonierii unei viziuni de contopist. Speriati lumea ca vor creste cheltuielile cu pensiile, dar nu luati in calcul cresterea veniturilor la buget.

Da, necesarul pentru plata pensiilor va creste pana la 149 miliarde lei in 2022 (fata de 76 mld. in acest an). Dar uitati-va si la cresterea PIB, care va fi de peste 23% fata de nivelul actual! La implinirea calendarului de majorari din Legea pensiilor, PIB-ul Romaniei va depasi 1.270 mld. Lei (fata de 1.031 in acest an).

Asta inseamna ca pensiile vor reprezenta 11,7% din PIB, inca sub media europeana de 12,9%!

Asta insemna normalitate! Sa aducem treptat pensiile din Romania, la un nivel comparabil cu cel din Uniunea Europeana!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.