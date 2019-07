Ramona Ioana Bruynseels, fostul consilier de stat in Aparatul de lucru al premierului, si-a lansat, duminica, candidatura la Presedintie, din partea Partidului Puterii Umaniste.



De profesire jurist, Bruynseels a urmat, in perioada 2014-2015, Univesitatea Harvard - Scoala de Guvern "John F Kennedy", unde a primit doua premii speciale pentru excelenta academica si contributia la comunitatea Harvard Kennedy: Premiul Raymond Vernon si Premiul Lucius Littauer.

Incepand din iulie 2017 a fost consilier de stat si ulterior secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, iar din decembrie 2018 a fost consilier de stat in Aparatul propriu de lucru al premierului, pana in mai 2019, cand a demisionat, potrivit Stiripesurse.ro.