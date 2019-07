Europarlamentarul Traian Basescu spune ca Dacian Ciolos este doar un executant de mandat al presedintelui Frantei Emmanuel Macron.



"Ma enerveaza ce a facut Macron, iar el, noi il vedem pe Ciolos ca exponent, e un executant al mandatelor date de Macron. Realitatea este ca, spre deosebitede ultimele 3 cicluri electorale la nivel european, azi PPE plus socialistii nu mai au majoritate, deci nu mai pot trece prin votul Parlamentului o comisie. Si atunci trebuie sa iei un al treilea, acestea era Partidul lui Macron, aceasta miscare pentru Europa, reinnoirea Europei. Nu o sa reinnoiasca Macron pentru ca nu este in stare sa o reinnoiasca Franta. Reformele acute de care are nevoie Franta nu a reusit la el acasa si vine prin Ciolos sa reformeze UE. Sper sa nu fie reformata dupa viziunea lui.

Nu credeti ca are dreptul sa si gandeasca cand il are sef pe Macron. Ciolos lucreaza pe mandat dat de Macron. Ciolos este executant de mandat", a declarat Traian Basescu, la Romania Tv, citat de Stiripesurse.ro.