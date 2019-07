Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca daca noua lege a pensiilor va fi promulgata va genera costuri foarte mari.



"Noua lege a pensiilor, daca va fi promulgata, genereaza costuri foarte mari. Pentru 2019 sunt 8,4 mld. Ii imprumuta si ii vor plati. Pentru 2020, impactul financiar este minus 25 de mld. Suntem in perioada premergatoare a alegerilor legislative. Ii vor da si vor imprumuta. Grozavia incepe in 2021 cand deficitul e 58 de mld. Si in 2022 – 81 de mld. Cred ca va veni un guvern care va spune «Fratilor, ma predau. Nu pot!»", a declarat Traian Basescu, la Romania Tv, potrivit Mediafax, citat de Stiripesurse.ro.

Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii, reexaminata ca urmare a decizie de neconstitutionalitate a CCR.

Legea prevede o crestere a punctului de pensie care va intra in vigoare treptat, incepand cu 1 septembrie 2019 si incheind cu 1 septembrie 2021.