Europarlamentarul Traian Basescu sustine ca pe toate televiziunile a avut parte de imaginile destinate să-i umanizeze pe liderii PSD.



"Teodorovici pentru Cotroceni si Dancila pentru Victoria

Tot weekend-ul, pe toate televiziunile am avut parte de imaginile destinate sa-i umanizeze pe liderii PSD. N-as spune ca este cel mai rau lucru pentru niste politicieni hotarati sa schimbe imaginea partidului de guvernamant.

Actorii principali ai filmarilor Viorica Dancila si Eugen Teodorovici s-au 'balacit' cu picioarele in mare pentru a-si trata bataturile, au jucat impreuna tenis de masa, au respirat impreuna briza sarata a marii dupa care au avut si o intalnire cu primarii carora le-au mai „pansat” nevoia de bani cu ceva vorbe frumoase .

Unii au tratat intamplarea ca fapt divers, altii au fost rautaciosi la adresa Vioricai si a lui Eugen iar altii au criticat aparitia. Fiecare dupa gustul lui.

In realitate, am avut ocazia sa vedem „la lucru pentru recuperare de imagine” tandemul care va reprezenta PSD la viitoarele alegeri prezidentiale: Teodorovici pentru Cotroceni si Dancila pentru Victoria. Vrea, nu vrea partidul, asta e! Si daca nu vrea partidul, are solutii mai bune?", a scris Traian Basescu pe Facebook.