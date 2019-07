Deputatul Liviu Plesoianu sustine ca atat timp cat premierul Viorica Dancila a tinut drumul corect nu numai ca nu a criticat-o, dar a si aparat-o in public





"Cine vrea sa ajunga pe varful muntelui ar trebui sa urmareasca indicatoarele, nu sa mearga orbeste dupa cei din fata. Cei din fata s-ar putea indrepta spre prapastie... Urmati omul doar daca omul urmeaza indicatorul! Cata vreme doamna Dancila a tinut drumul corect, nu numai ca nu am criticat-o, dar am si aparat-o PUBLIC. Acum, daca vad ca merge cu viteza maxima catre rapa, sa nu se astepte nimeni sa merg dupa dansa! Cum sa spuna ca face CEX sa se stabileasca sustinerea lui Kovesi!? Doamna Dancila, chiar ati uitat cum vorbeam noi doi, la terasa, la Bruxelles? Ati uitat cand am intrebat-o pe Kovesi ce dracului cauta, ca Procuror General, in Sufrageria lui Oprea, alaturi de sefii SRI Maior si Coldea, in seara turului II al alegerilor prezidentiale din 2009!? Ati uitat cand v-ati ocupat sa stau fata in fata cu Divinitatea Sa, cu intaia SUFRAGERISTA a neamului!? Ati uitat cand ma rugati sa-i spun domnului Dragnea ca v-ati ocupat?

...Doamna Dancila#2, cine sunteti si ce ati facut cu doamna Dancila#1, cu omul pe care il aparam!??

P.S. Urmati omul doar daca omul urmeaza indicatoarele! Altminteri, veti urma drumul marelui HAU!", a scris Plesoianu pe Facebook.