Europarlamentarul PSD Carmen Avram a primit sustinerea europarlamentarului PNL Rares Bogdan in legatura cu mandatul din cadrul Comisiei Agri, mentionand ca aliati ii vor fi cei doi liberali din comisie. Cei doi i-au criticat la Antena 3 pe presedintele Frantei Emmanuel Macron si pe Dacian Ciolos.



„Am ales Comisia Agri, unde din cate se pare am sanse de 99% sa fiu membru plin. Vor fi redeschise niste dosare care vor trebui renegociate, foarte importante pentru noi, inclusiv legat de subventie, unde Franta vrea sa ne lase fara subventii la ferme mai mari de 500 de hectare. Si aici va fi o batalie grea. Din pacate, aflu ca domnul Ciolos isi doreste foarte mult aceasta comisie si chiar vrea sa o prezideze. Avand in vedere trecutul lui de comisar, cand a negociat foarte prost cu Romania, cred ca voi avea de dus o batalie foarte grea. Va fi prima data cand voi fi in aceasta situatie de a negocia pentru tara mea si voi pastra in minte Romania si chipul fermierilor pe care i-am intalnit in campania electorala. Imi doresc sa miscam lucrurile pentru Romania.

Nimeni de la Bruxelles nu negociaza pentru Europa, ci pentru propria tara. Am vazut cum negociaza pentru propria tara. Noi trebuie sa tinem minte ca suntem aici sa ajutam Romania si prin ea intreaga Europa", a declarat Carmen Avram, citata de hotnews.ro.

La randul sau, Rares Bogdan i-a aratat sustinere lui Carmen Avram. "Va avea aliati in randul celor doi europarlamentari PNL din grupul PPE care vor face parte din comisie. Pe unul il cunoaste- dl. Motreanu, a fost si ministrul Agriculturii, si celalalt este Daniel Buda, care are mare experienta in PE. Ambii vor fi acolo, unul va fi vicepresedinte.

Ma bucur ca a atins subiectul Franta, pentru ca Macron reuseste cu 21 de europarlamentari sa intoarca Europa cu susul in jos si sa impuna cu ajutorul lui Dacian Ciolos si al celor din USR-PLUS sa impuna o noua politica. Unul dintre proiectele lui Macron este extrem de periculos pentru Romania. Este legat de o noua politica agricola care il va afecta direct pe fermierul roman si va afecta fondurile de coeziune, pentru ca vrea taierea fondurilor de coeziune. Lucrul acesta va lovi direct in Romania daca el isi va impune punctul de vedere".