Fostul comisar european pe politica regionala, Corina Cretu, raspunde criticilor aduse de sefa Executivului, Viorica Dancila, potrivit careia Comisarii trimisi de Romania nu au ajutat tara.



"Desi am obosit sa tot raspund neadevarurilor lansate gratuit la adresa mea, ma simt datoare sa imi apar munca din ultimii ani, a mea si a sutelor de specialisti din cadrul Comisiei Europene si sa vorbesc despre mandatul meu de Comisar European pentru Politica Regionala.

Nu pot sa vorbesc in numele precedentilor Comisari, dar afirmatiile Doamnei Prim-Ministru - potrivit careia Comisarii trimisi de Romania nu au ajutat tara - sunt absolut regretabile. In primul rand, aceasta afirmatie dovedeste necunoasterea prevederilor Tratatului privind functionarea Uniunii Europene: Comisarul European trebuie sa reprezinte toate statele europene si deserveste interesul Uniunii Europene, nu al unui partid sau un grup de oameni.

Pe intreg parcursul mandatului meu, eu una nu am putut uita tara din care provin - iar Doamna Prim-Ministru stie foarte bine eforturile pe care le-am depus pentru Romania, dar continua in mod absolut gratuit campania de denigrare a mea inceputa de luni de zile.

Asa cum sunt convinsa ca stiti, am preluat mandatul cu o rata de absorbtie in cazul Romaniei, pentru perioada 2007-2014, de doar 58%, de aceea am creat Grupul de lucru pentru o mai buna implementare in care am inclus tarile cu o rata de absorbtie de sub 60% , in favoarea carora am aprobat masuri exceptionale. In cazul concret al Romaniei, acestea se refera inclusiv la fazarea a 40 de proiecte (care ar nu au fost realizate la timp si pentru care Romania ar fi trebuit sa dea banii inapoi), plus finantarea a 16 proiecte retrospective (proiecte care erau realizate, dar pentru care statul roman inca platea credite), in valoare de aproximativ 1,3 miliarde EUR. Iar prin aprobarea cofinantarii acestor proiecte cu bani europeni, bugetul Romaniei a fost degrevat de plata imprumuturilor catre institutiile financiare internationale. Asadar, datorita acestor masuri, rata de absorbtie pentru perioada 2007-2014 a depasit 91%.



Am facut, totodata, eforturi majore sa evitam dezangajarea celor 800 de milioane EUR, din cauza proiectelor insuficiente in cadrul Programului Operational Regional. In urma zecilor de intalniri si videoconferinte intre expertii DG REGIO si specialistii Guvernului, ca si intre mine si ministrii de resort, am decis sa modific POR dubland sumele alocate IMM-urilor si aproband achizitionarea de ambulante moderne si de echipamente de ajutor in caz de dezastre naturale pentru toate judetele tarii. Acest proiect a fost initiat de Ministerul de Interne, dar initial nu fusese introdus in POR. A fost o solutie in beneficiul oamenilor. Sunt, de altfel, solutii concrete pe care le-am identificat pentru imbunatatirea vietii romanilor si, in acelasi timp, salvarea a 800 milioane EUR care riscau a fi definitiv pierdute in anul 2018



In perioada actuala de programare (2014 – 2020), am aprobat pentru Romania 57 de proiecte majore prevazute in Programul Operational Infrastructura Mare (POIMM), Programul Operational Regional (POR) si Programul Operational Competitivitate (POC) (sunt proiecte a caror valoare depaseste fiecare 50 de milioane EUR, respectiv 75 de milioane EUR pentru proiectele in domeniul transporturilor).



Am manifestat toata deschiderea pentru gasirea celor mai rapide si fezabile solutii privind construirea spitalelor regionale si m-am adresat in repetate randuri Guvernului pe marginea acestei teme, fara sa primesc vreun raspuns

Proiectele majore semnate in ultimele luni ale mandatului de Comisar



autostrada Campia Turzii –Targu Mures – cu o cofinantare europeana de 246 de milioane EUR;



reabilitarea caii ferate Radna-Gurasada-Simeria – cu 1,3 miliarde EUR sprijin financiar european;



linia de metrou M6, de 609 milioane de euro;



o extinderea sistemului de cadastru, in valoare 313 milioane EUR;



proiecte de modernizare a infrastructurii de apa in judetele Hunedoara, Alba, Vrancea si Galati,



proiecte care vizeaza modernizarea de ecluze si statii de pompare –Agigea, Cernavoda, Ovidiu, Navodari;



modificarea Programului Operational Infrastructura Mare, prin care vor fi alocate mai multe fonduri europene pentru proiecte de importanta majora pentru Romania, precum Magistrala 6 de metrou sau Autostrada Unirii;



autostrada Bucuresti – Constanta unde au fost aprobate 226 milioane de euro pentru reabilitarea cai ferate Bucuresti – Constanta.



Centura Bucurestiului – finantarea cu 1 miliard EUR a proiectului de modernizarea la doua benzi pe sens a unor sectiuni din Centura Bucurestiului si construirea unor pasaje, precum si construirea a 51 Km din centura noua cu profil de autostrada a Bucurestiului.



Modernizarea liniei de metrou M2 - proiectul implica interventii la materialul rulant si reconstituirea substructurii caii ferate si a instalatiilor electrice si sanitare pe intreaga sectiune de 19 km a liniei de metrou. Proiectul va fi co-finantat de UE cu aproape 100 de milioane de euro.



Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Timis - proiectul vizeaza dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apa si de epurare a apelor uzate in judetul Timis. Peste 380.000 de persoane vor avea astfel acces la apa potabila de mai buna calitate.



Protejarea si reabilitarea zonelor de coasta - Obiectivul principal al proiectului este de a asigura adaptarea la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea eroziunii costiere de-a lungul liniei costiere a Marii Negre din Romania, in special in zona judetului Constanta. Co-finantarea europeana este de 600 de milioane de euro.



Inca 4 proiecte noi pentru modernizarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Constanta, Salaj, Ilfov si Cluj sunt in curs de evaluare. Valoarea eligibila a acestor proiecte este de 1,2 miliarde EUR.

Totodata, am depus toate eforturile si am reusit ca, pentru Romania, alocarea pe politica de coeziune pentru perioada 2021 - 2027 sa fie de 31 miliarde de euro, ceea ce inseamna cu 8% mai mult fata de intervalul 2014 - 2020.

Singurul lucru pe care l-as mai fi putut face este, eventual (ca o ironie, desigur), sa scriu de una singura, in locul Guvernului, proiectele care nu exista, sa ma ocup de implementarea efectiva a lor si sa produc din neant facturile pentru lucrarile care nu sunt efectuate, astfel incat sa putem face si platile pentru ceva ce nu exista de fapt. Probabil doar atunci Doamna Premier nu ar mai avea ce sa critice in legatura cu activitatea mea de Comisar pentru Politica Regionala", a scris Corina Cretu pe Facebook.