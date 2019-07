Codrin Stefanescu a reactionat dupa ce premierul Viorica Dancila a mentionat ca nu exclude sustinerea Codrutei Kovesi in functia de procuror-sef european.



"In concluzie, vom avea un Cex in care se va decide daca PSD o sustine sau nu pe Kovesi. Pe bune???", a scris Stefanescu pe Facebook.

Potrivit cotidianul.ro, chestionata daca s-a schimbat ceva in legatura cu sustinerea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror european, premierul Viorica Dancila a raspuns: "Nu am discutat despre acest lucru. Pentru a lua o decizie sau pentru a vedea modul in care ne pozitionam vizavi de acest subiect trebuie sa avem o discutie in forurile statutare. Am spus inca de la preluarea mandatului ca atunci cand luam decizii nu trebuie sa le ia doar presedintele sau un grup restrans. Fiecare decizie trebuie sa ne-o asumam si daca este o decizie buna, sa avem si noi satisfactia acestei decizii in forul in care am luat aceasta decizie, daca este o decizie rea, sa ne-o asumam cu totii. (…) Trebuie sa avem democratie in partid si sa luam deciziile impreuna. Nu am discutat acest subiect si nu vreau sa vin cu o parere personala. Vreau sa vin cu parerea forumului statutar".

Apoi, Dancila a revenit cu precizari: "Vreau in primul rand sa clarific, nu am afirmat asa ceva, la Galati m-au intrebat daca o sustinem pe doamna Kovesi si am spus ca nu pot sa dau un raspuns, daca e nevoie trebuie sa discutam in forurile statutare, o sedinta a Comitetului executiv al partidului. Nu am spus ca o sustin, nu am spus ca n-o sustin. Am mai spus ca nu este corect sa iau o decizie singura, am vazut ca a aparut aceasta stire, daca reluati conferinta de presa pe care am avut-o la Galati veti vedea ca nu am exprimat sustinerea sau nesustinerea pentru doamna Kovesi", a spus sefa Executivului, citata de digi24.ro.