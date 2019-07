Liderul Pro Romania, Victor Ponta, vorbeste despre "Legea recunostintei", sustinand ca acesta este modul perfect sa "iti tragi singur un glont in picior".



"Cand arunci pe piata ideea unei 'Legi a recunostintei' care suna ciudat, pe care nu ai explicat-o in niciun fel, pe care nu a inteles-o nimeni si pe care nu o sustine nimeni, care nu are nicio logica si niciun mod de aplicare, care enerveaza multa lume si lasa loc la tot felul de intepretari si speculatii = acesta este modul perfect sa iti 'tragi singur un glont in picior' sau 'sa te legi la cap fara sa te doara'!!!

Oare cineva din PSD mai gandeste - sau toti acum doar 'munceste'???", a scris Victor Ponta pe Facebook.