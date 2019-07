Deputatul Liviu Plesoianu a lansat un atac la adresa lui Mihai Fifor si a premierului Viorica Dancila.



"Domnul Fifor masura pasii lui Dragnea ca nu cumva sa calce mai mult sau mai putin. Domnul Fifor masoara acum pasii doamnei Dancila ca nu cumva sa calce mai mult sau mai putin. Doamna Dancila masura umbra lui Dragnea ca nu cumva umbra ei sa sa fie mai mica sau mai mare decat umbra lui. Doamna Dancila, amuzant, are acum impresia ca umbra sa chiar incepe sa conteze si sa fie mai mult decat o umbra. Impostori si umbre...

P.S. Va mai amintiti, domnule Fifor, cum spuneati? "Domnule depuat, va rog, va rog, domnule deputat..." In ce context spuneati? In cadrul comisiei de ancheta "SUFRAGERIA"... In ce moment spuneati? Cand il "agasam" pe marele George Maior cu intrebari... Domnule Fifor, va intreb public: chiar credeti ca sunteti suficient de tare pe picioare incat sa ma infruntati public!? Bine, atunci, asa sa fie, asa va fi... "Succesuri"!

P.P.S. Urmatorul text va fi despre doamna Dancila#2 si despre doamna Kovesi...", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.