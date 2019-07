Premierul Viorica Dancila a declarat ca in PSD nu exista o lista neagra, asa cum a sugerat fostul secretar general, Codrin Stefanescu.



"Nu exista o lista neagra in PSD, Codrin Stefanescu si-a gresit meseria. Cred ca scenarist i se potrivea. Acest lucru trebuie sa inceteze", a spus premierul, potrivit Digi24.

"In momentul in care spui ca ai votat impotriva partidului, inseamna ca joci impotriva. Il apreciez pe Serban Nicolae, dar in momentul in care se ia o decizie in partid, ca ne place ca nu ne place acea decize trebuie aplicata. Intr-un partid trebuie sa existe ordine si fermitate", a spus Viorica Dancila, in legatura cu decizia de schimbare a lui Serban Nicolae de la sefia grupului PSD din Senat.