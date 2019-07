Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan solicita Guvernului Romaniei sa negocieze o functie de vicepresedinte al Comisiei Europene pentru ca exista o conjunctura favorabila.



"Cer Guvernului Romaniei sa negocieze o functie de vicepresedinte al Comisiei Europene, avand in vedere conjunctura favorabila Romania are sansa de a obtine un portofoliu foarte important in viitoarea Comisie Europeana, avand in vedere conjunctura europeana favorabila tarii noastre.

Vedem cum, saptamana aceasta, in toate functiile importante din Uniunea Europeana au fost desemnati candidati din statele membre vechi, din vestul Europei. Germania a primit presedintia Comisiei Europene, Belgia, presedintia Consiliului European, Italia, presedintia Parlamentului European, Franta a primit conducerea Bancii Centrale Europene, iar Spania, functia de Inalt Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate.

De aceea, daca va trece de votul Parlamentului European, presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va avea obligatia de a balansa acest dezechilibru geografic in interiorul Comisiei Europene, adica sa acorde portofolii importante noua, tarile din Europa de Est. Inclusiv presedintele in functie al Consiliului European, Donald Tusk, a subliniat ieri nevoia ca Europa de Est sa primeasca functii-cheie la nivel european.

Muresan: Conjunctura favorabila cere ca Europa de Est sa aiba functii importante in noua CE

Aceasta conjunctura favorabila - faptul ca echilibrul geografic cere ca Europa de Est sa aiba functii importante in noua Comisie Europeana, faptul ca, de la extinderea din 2004, Europa de Est a avut mereu vicepresedinti in Comisie si faptul ca Romania nu a avut inca nicio functie de vicepresedinte al Comisiei, desi este a doua cea mai mare tara din Est - obliga Guvernul Romaniei sa negocieze o functie de vicepresedinte al Comisiei Europene pentru tara noastra.

La nivelul Parlamentului European, noi, europarlamentarii romani, am obtinut functii de conducere datorita votului acordat de alegatori, dar si pentru ca ne-am demonstrat competenta in fata colegilor si am stiut sa negociem. Asadar, se pot obtine functii importante pentru Romania la nivel european, in plus, toate argumentele de mai sus sunt de partea noastra!", a scris Muresan pe Facebook.