Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca in PSD nu se dezice nimeni de Liviu Dragnea.



"Nu se dezice nimeni de Liviu Dragnea in partid la noi, am spus-o si in Congresul social-democratilor. Vrem ca acesta sa fie puternic si sa fie eliberat daca lucrul acesta este decis de Instanta. Decizia CCR spune ca tot ceea ce s-a dat din 2003 incoace a fost dat pe baza completurilor de judecata constituite nelegal. Este cutremurator. Sunt niste ani in care completurile nelegal constituite au trimis in spatele gratilor oameni, fara ca aceste completuri sa aiba dreptul sa faca acest lucru", a precizat Mihai Fifor, potrivit Antena 3, citat de Adevarul.ro.

Despre relatia social-democratilor cu ALDE, actualul secretar general al PSD a subliniat ca exista in continuare o relatie buna de colaborare intre cele doua partide.