Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu face o paralela intre infrangerea pe care a suferit-o la alegerile europarlamentare si pierderea de catre fostul premier britanic a alegerilor din 1945.



"Astazi se implinesc 74 de ani de la un eveniment politic care a zguduit mapamondul si se va preda vesnic in scolile de politologie.

Winston Churchill, cel mai mare britanic care a trait vreodata, cum il considera ai lui, omul care si-a dus tara la victorie, ca premier, in Al Doilea Razboi Mondial, a pierdut stupefiant primele alegeri organizate dupa infrangerea lui Hitler, desi, personal, avea 83% incredere in sondaje. I-a ramas satisfactia ca cel putin pleca in opozitie dupa ce invinsese dusmanul nazist.

Marele barbat de stat nu a dezarmat, a continuat lupta si, in 1951, a revenit la carma tarii. Cel care il invinsese in alegeri a ramas in istorie mai mult gratie acelei suprinzatoare infrangeri a lui Churchill.

De aici, prima lectie ar fi ca nu mereu cei care iau voturile le si merita.

A doua, niciodata sa nu te consideri invins doar pentru ca adversarii iti spun asta!", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook