Europarlamentarul Maria Grapini a avut in plenul Parlamentului European o interventie in care e surprinsa cum ridica tonul la Donald Tusk, fostul presedinte al Consiliului European.



"Domnul presedinte Tusk, ce lasati mostenire in fata Consiliului ? Lipsa de transparenta, total dezechilibru in institutiile europene. Mai lasati o strategie incoerenta privind largirea Uniunii Europene (...) si lasati doua state pedepsite: Romania si Bulgaria. Desi aveti rezolutia Parlamentului si ati promis de nenumarate ori cu Romania si Bulgaria in Schengen. Intrunim toate conditiile tehnice din 2011", afirma Grapini in plenul Parlamentului, potrivit Adevarul.ro.

Fostul presedinte al Consiliului European este surprins in imagini cum priveste confuz catre europarlamentarul roman.

Ulterior, Maria Grapini a emis un comunicat de presa despre ea insasi, titrat "Maria Grapini, sah mat la Donald Tusk", in care spune ca nu si-a schimbat atitudinea si ca in plen a avut un "discurs percutant".