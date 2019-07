Vicepremierul Andrei Nastase spune ca fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu va mai reveni in tara, pentru ca stie ca "i se vor pune catusele".



Ministrul spune ca fostul lider PDM are imunitate in calitate de deputat, dar ca aceasta ii va fi scoasa pentru uzurparea puterii in stat

"Vladimir Plahotniuc nu se mai intoarce in tara. Stie foarte bine ca i se vor pune catusele.

Daca se va mai codi foarte mult Harunjen (procurorul general – n.r.), ar putea sa aiba surprize neplacute. Iata de ce il invit, asa cat e inca lucru cu cinste, sa se apuce de investigarea acestui caz, sa puna in aplicare actiunea penala pentru uzurparea puterii in stat de catre un grup de persoane din care face parte Plahotniuc si anturajul sau, din care fac parte Apolschi, Gurin, Resetnicov si altii", a declarat Andrei Nastase, potrivit Adevarul.ro.

Vicepremierul spune ca persoanele din conducerea Procuraturii nu pleaca din functii pentru ca "amana niste procese la indicatia lui Vladimir Plahotniuc"