Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, sustine ca va "deschide un nou drum pentru Romania: drumul oamenilor liberi".



"Mergem impreuna la prezidentiale?

Voi candida la alegerile prezidentiale din acest an! Eu nu sunt o nevertebrata, sunt un om liber! Nu ma intereseaza intelegerile lor pe sub masa, candidatii lor teleghidati. Vad ca unora le e atat de frica incat si-au activat nevertebratele dandu-le ordinul de zi pe unitate sa ma atace, in orice fel. ...Mult succes! Ma lupt cu voi pana la capat, securistilor! Nu sunt un om perfect, sunt plin de defecte. Dar voi deschide un drum nou pentru Romania: drumul oamenilor liberi!

...Cine merge pe acest drum?", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.