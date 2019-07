Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat joi ca va depune plangeri penale in cazurile privind retrocedarile de spatii verzi, parcuri, curti de scoli sau gradinite.



"M-am hotarat sa depun plangere penala pentru tot ce s-a intamplat in Sectorul 3, dar nu doar in Sectorul 3, referitor la tot ce inseamna retrocedari. Retrocedari de spatii verzi, retrocedari de parcuri, retrocedari de curti de scoli, gradinite si asa mai departe", a spus Negoita, intr-o conferinta sustinuta la sediul Primariei Sectorului 3.

El a precizat ca descopera permanent lucruri "care devin din ce in ce mai interesante, din perspectiva penala", respectiv cum au ajuns spatii verzi, parculete, curti de scoala sa nu figureze ca domeniu public, ci ca domeniu privat in proprietatea statului.

"Cum au ajuns aceste spatii sa nu mai figureze in documentele urbanistice ca atare, (...) sa fie propuse de catre comisia de Lege 10 de la municipalitate si subcomisia de la Sectorul 3, sa fie propuse ca disponibile pentru retrocedare? Cum au ajuns sa obtina inclusiv hotarari judecatoresti de retrocedare si cum au ajuns chiar sa fie retrocedate - unele dintre ele semnate pe picior in ultima zi de mandat de primar general a domnului Basescu?", a mai spus Negoita.

El si-a exprimat speranta ca "statul roman poate sa fie mai puternic decat aceasta organizatie mafiota care s-a ocupat de retrocedari in Bucuresti, in general si in Sectorul 3, in special".

"Este vorba de mai multe terenuri, mai multe parcuri si cateva ONG-uri care sunt foarte vocale si foarte puternic mediatizate in mai multe zone care nu fac altceva decat sa militeze pentru exproprierea acestor terenuri - vezi Doamne, pentru comunitate - in esenta nu intereseaza decat ca banul public sa intre in buzunarul lor. Ca de exemplu parcul Brancusi, parcul Toboganul de Piatra, cele 12 hectare retrocedate din parcul IOR, sunt doar cateva exemple", a precizat Negoita.